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PR-директор Бузовой сравнил Поплавскую с Лозой из-за критики в адрес певицы

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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

PR-директор певицы Ольги Бузовой заявил, что не знает актрису Яну Поплавскую, раскритиковавшую поведение звезды «Дома-2» на фестивале в Москве. Антон Богославский в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» предположил, что таким образом артистка хочет напомнить о себе, и сравнил ее с музыкантом Юрием Лозой.

«Я даже не знаю, кто это… Я только вижу ее негативные комментарии обо всех. Это кто-то типа Юрия Лозы? 50 лет назад что-то сделали, не очень выдающееся, и сейчас хоть как-то пытаются напомнить о себе», — задался вопросом Богославский.

Накануне, 24 июля, Поплавская обругала Бузову за ее слова на VK Fest в Москве. Тогда со сцены фестиваля экс-звезда «Дома-2» призналась, что «очень любит» мужские половые органы больших размеров. В ответ на это Поплавская обрадовалась, что певица больше не играет во МХАТе и сравнила Бузову с фекалиями.

Ранее Бузову раскритиковали за концертный костюм.

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