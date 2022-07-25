Алисия Викандер призналась, что перенесла выкидыш

Актриса Алисия Викандер рассказала в беседе с The Sunday Times, что перенесла выкидыш во время разгара пандемии COVID-19.

«Я некоторое время пыталась забеременеть. У меня были тяжелые времена во время самоизоляции. Многие женщины проходят через подобные вещи», — поделилась артистка.

По словам Викандер, потеря ребенка напомнила о фильме «Свет в океане», в котором у ее героини было два выкидыша. На съемках проекта актриса познакомилась со своим нынешним супругом Майклом Фассбендером. В 2021 году у пары родился сын.

«Потеря ребенка была такой экстремальной и болезненной. Это заставило меня вспомнить, как я снималась в фильме. Теперь это имеет другое значение», — рассказала артистка.

Она добавила, что выкидыш показал, как сильно она хотела стать матерью. По словам Викандер, рождение ребенка изменило ее жизнь «во всех смыслах».