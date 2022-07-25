«The Weeknd и Ирина Шейк»: подписчики девушки Тимати высмеяли ее фото с рэпером

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова поделилась кадрами с рэпером в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). На фото возлюбленные вместе прогуливаются по улице.

Однако не все подписчики Ивановой верят в искренность чувств музыканта к ней. Некоторые раскритиковали пару и высмеяли избранников в комментариях. »The Weeknd и Ирина Шейк — жалкая копия»; «Заинтересованность Тимура зашкаливает, конечно»; «Очередной пиар», — написали под кадрами.

Ранее бывшая девушка Тимати Алена Шишкова поделилась в личном блоге снимком, на котором появилась и нынешняя девушка рэпера. На коллаже позировали Шишкова, ее дочь от исполнителя Алиса и Иванова.

Впервые слухи о возможном романе Тимати и Валентины Ивановой появились в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей. Уже в апреле пара впервые вышла в свет вместе.