«Она не тонет»: Поплавская возмутилась словам Бузовой

Актриса Яна Поплавская возмутилась в Telegram-канале поведением телеведущей Ольги Бузовой на фестивале VK Fest в Москве. На сцене Бузова призналась, что «очень любит» мужские половые органы больших размеров.

«Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! Слава богу, МХАТ спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольга Бузовапо-прежнему продолжает нести в массы, г****о не тонет, оно всегда на плаву!» — отреагировала Поплавская.

23 июля Ольга Бузова вышла на сцену VK Fest в облегающем комбинезоне с анималистичным принтом, стразами и разрезами. Ее образ дополнили остроносые ботильоны на шпильке и серьга в виде африканского континента. При этом подписчики звезды раскритиковали ее за выбор концертного костюма и предложили уволить стилиста.