Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ученые научили ИИ открывать законы альтернативной физики 13:03
Белла Хадид превратилась в бабочку-киборга в тизере своей NFT-коллекции 13:03
МО РФ заявило о перехвате 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS в Херсонской... 13:02
Свердловский ФСИН не считает сравнения их мебели с IKEA серьезным преувеличением 12:58
Песков прокомментировал возможный запрет оппозиционных партий в Молдавии 12:55
Песков назвал разрешение Литвы на транзит грузов в Калининград «ростками... 12:55
В Карелии катер с 12-летним ребенком врезался в мост и перевернулся 12:54
Мэр Феодосии Лебедев подал в отставку после критики от главы Крыма Аксенова 12:53
Песков не стал отвечать на вопрос о контактах Путина и Шрёдера в Москве 12:52
Песков опроверг сообщение Bloomberg о планах Москвы «продолжить давление»... 12:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Раскрыты детали заключительной части «Стражей Галактики»

close
100%
Marvel/Global Look Press via ZUMA Press

Команда из «Стражей Галактики» под руководством режиссера Джеймса Ганна совершит свое последнее приключение. Премьера фильма запланирована на 5 мая 2023 года. Об этом Marvel сообщила во время презентации на Comic-Con 2022.

В фильме Звездному Лорду (Крис Прэтт), Гаморе (Зои Солдана), Драксу Разрушителю (Дейв Батиста), Ракете и Груту придется столкнуться с новой угрозой — ученым-генетиком, которого прозвали Высшим Эволюционером. Его роль исполнит Чаквуди Ивуджи. Герои также встретят Адама Уорлока (Уилл Поултер), о котором говорилось еще в предыдущей части, и собаку Космо.

«В трейлере, показанном в зале, есть намеки на большие изменения — например, Гамора возглавит команду Опустошителей. Виден также новый акцент на Ракету, так как в ленте расскажут его предысторию», — пишет Polygon.

До выхода фильма космическая команда предстанет перед зрителем в новогоднем спецвыпуске. Его режиссером также является Джеймс Ганн, несмотря на скандал в 2018 году. Тогда компания Disney уволила кинематографиста из-за «оскорбительных» сообщений на тему педофилии в Голливуде и о политике.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть