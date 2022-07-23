Солист Anacondaz сообщил, что полиция не объяснила причину срыва концерта в Перми

Полиция пришла на концерт группы AnacondaZ в Перми, всех зрителей попросили выйти из зала. Вокалист группы Артем Хорев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не знает причины срыва концерта, группа сразу покинула площадку.

«Пока ничего не знаем. Мы уехали сразу. [По поводу дальнейших выступлений в России – «Газета.Ru»] не знаю. Мы пока ничего не знаем. Мы как что-то поймем и что-то решим, обязательно сообщим публично. Что нам скрывать-то? Все видно. Можно зайти в наш Telegram-канал и посмотреть в комментариях прекрасные видео, все есть. У нас была куча людей, все всё снимали. Может, больше 500 людей было на концерте. После четвертой песни начали разгонять», — сказал он.

По словам Хорева, накануне после отмены концерта группы в Екатеринбурге, правоохранительные органы предложили им жаловаться в прокуратуру.

«Как вчера они сказали, жалуйтесь в прокуратуру, если у вас есть вопросы. Мы решаем, тоже не знаем, советуемся [будем ли жаловаться – «Газета.Ru»]. Мы же в дороге, и обсуждаем, что делать. Пока не знаю. Мы сообщим, я думаю, в ближайшие дни, как дальше жить. Потому что пока непонятно. Они по сути ничего не говорят. Гуляй, Вася, жуй опилки. Жалуйся в прокуратуру или куда хочешь жалуйся», — заключил он.

22 июля в Екатеринбурге в последний момент отменили концерт группы AnacondaZ на вечеринке Pauzern Picnic. В клубе объяснили, что не имеют отношения к концерту и только предоставляли под него площадку.