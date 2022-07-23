Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Вышел свежий трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на фэнтезийных романах Джона Р. Р. Толкина.

Благодаря новому трейлеру сериала стало известно имя исполнителя роли Саурона — его сыграет британский актер Энсон Бун («Пистол», «1917»). В проекте также снимутся Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и многие другие.

Режиссером сериала стал Хуан Антонио Байона («Невозможное», «Мир Юрского периода 2»).

Премьера первого сезона, который будет состоять из 8 серий, состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года. Стоимость первого сезона оценивается создателями в $465 млн, что потенциально делает проект самым дорогим сериалом в истории.

Съемки шоу проходили в Новой Зеландии в 2020-м и 2021 годах. Второй сезон уже запущен в разработку.