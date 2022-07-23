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В Ивановской области открылся кинофестиваль «Зеркало»

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Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало»

22 июля в Юрьевце Ивановской области стартовал XVI Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало».

Киносмотр продлится до 27 июля. В программе более 100 кинопоказов и специальных событий. Основная программа фестиваля пройдет в городах Ивановской области: Иванове, Юрьевце, Шуе и Кинешме, а специальная программа охватит дополнительные 12 городов России. Одним из главных показов смотра станет российская премьера отреставрированной версии «Ностальгии» Тарковского.

На вечере открытия гостей фестиваля поприветствовала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Рада вас поздравить с совершеннолетием фестиваля. Зеркалу 16 лет, поздравляю всех причастных, всех, кто смог сегодня приехать и отметить вместе с нами очень важное событие — юбилей Андрея Арсеньевича Тарковского. Долгожданная дата, вы знаете, конечно же, большая честь сегодня присутствовать здесь, в этом уникальном месте, на этой невероятной земле, подарившей таких невероятных талантливых людей и, конечно же, так много значащих в творчестве Андрея Тарковского», — произнесла со сцены Ольга Любимова.

Особое место организаторы отвели кинопоказам в арт-резиденции на ивановском ж/д вокзале. Здесь на специально оборудованной современной площадке будут представлены три фестивальных программы, вход на которые будет свободный и без регистрации.

В этом году в основном конкурсе представлены 7 фильмов, в производстве которых приняли участие 10 стран. В программе фестиваля также запланировано более 10 российских кинопремьер.

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