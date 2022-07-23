На Comic Con представили дебютный трейлер мультсериала «Я есть Грут»

На проходящем в Сан-Диего фестивале Comic Con показали первый трейлер анимационного сериала «Я есть Грут».

Это сольный проект одного из главных героев из киновселенной «Стражей галактики». Как и в полнометражных фильмах, роль Грута в сериале озвучит Вин Дизель.

Премьера шоу состоится 10 августа на стриминговом сервисе Disney+. Сообщается, что сериал будет состоять из пяти серий, каждая из которых окажется самостоятельным короткометражным фильмом.

Проект расскажет о детских приключениях маленького Грута, который будет путешествовать по галактике. Ему предстоит столкнуться с армией маленьких инопланетян, обрести новых друзей и впервые оказаться на планете, засеянной необычными растениями.

Режиссеркой и сценаристкой сериала стала Керстен Лепоре, в числе продюсеров шоу числятся Джеймс Ганн и Кевин Файги.