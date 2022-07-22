Урин рассказал, когда Большой театр возобновит зарубежные гастроли

Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин в беседе с «Интерфакс» рассказал, когда учреждение культуры может возобновить зарубежные гастроли.

По его словам, это может случиться уже осенью 2023 года. Сейчас, уточнил Урин, уже идут переговоры с рядом стран, однако необходимо восстановление логистики для успешного осуществления переездов и доставки декораций.

Ранее художественный руководитель Театра балета Борис Эйфман рассказал, что учреждение культуры в последнее время переориентировалось на гастроли по России и ближнему зарубежью.

По словам Эйфмана, во многих городах публика длительное время была лишена возможности видеть артистов театра вживую. В первой половине 2022 года труппа театра посетила Нижний Новгород, Пермь, Казань, Алматы, Ташкент, Минск и др.