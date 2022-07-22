Педагог «Фабрики звезд» назвал «колхозом» пение Лолиты

Педагог по вокалу «Фабрики звезд» Владимир Коробка раскритиковал в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу» пение Лолиты Милявской.

По словам преподавателя, он услышал в голосе артистки фальшивые ноты во время выступления с Джемом Шерифом на «Фабрике звезд». «У нее были фальшивые ноты. Мне больше нравится, когда он поет. Он поет просто, а она пафосно. Перебор. Это — колхоз», — заявил Коробка.

Специалист по вокалу выступал как бессменный педагог во всех сезонах проекта. Также Коробка написал несколько книг, в том числе самоучитель «Вокал в популярной музыке».

Ранее Лолита рассказала, что на своем последнем концерте подвернула ногу, поэтому ей пришлось выступать в домашних тапочках. Эту традицию она сохранит и на следующих концертах по показанию врачей.