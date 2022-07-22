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Джигурда помог Волочковой надеть «мини-трусики»

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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Никита Джигурда помог своей подруге, балерине Анастасии Волочковой надеть стринги. Она опубликовала видео об этом в своем Telegram-канале и назвала данный предмет одежды «мини-трусиками».

«Не только же мне помогать надевать бандаж Никите перед его боями. Теперь он в ответочку надел на меня мини-трусики», — написала Волочкова.

На кадрах видно, как Джигурда и Волочкова в шоуруме выбирают для балерины стринги. Они остановились на экземпляре бежевого цвета, после чего актер решил поухаживать за подругой и надел на нее стринги прямо поверх комбинезона. При этом Волочкова и Джигурда разыграли пародийную миниатюру на сюжет сказки «Аленький цветочек», где артист выступал в роли отца, который принес подарок своей дочери.

«Продолжение нашей миниатюры «Аленький цветочек». Чувство юмора нам с Никитой присуще», — посмеялась балерина.

Ранее Волочкова и Джигурда устроили фотосессию в пробке.

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