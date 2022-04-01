Лазарев рассказал, как ему удается совмещать воспитание детей с творческой карьерой

Певец Сергей Лазарев объяснил, как ему удается совмещать воспитание двоих детей и творческую карьеру. 39-летний артист поделился, что — несмотря на плотный рабочий график — всегда уделяет много внимания наследникам.

«Гастролей и концертов в связи с пандемией и нынешней сложившейся ситуацией намного меньше, поэтому я больше времени провожу дома», — объяснил Лазарев в беседе с Cosmopolitan. Детей артист воспитывает в одиночку. 7-летний Никита и 3-летняя Анна появились на свет у Лазарева при помощи суррогатного материнства.

Также музыкант отметил, что во время длительных поездок всегда остается на связи со своими наследниками. «Даже если я уезжаю на гастроли на несколько дней, мы созваниваемся каждый день по видеосвязи, они рассказывают про свои дела, я рассказываю, что я делал», — поделился он.

Лазарев долгое время скрывал от общественности рождение детей. Лишь несколько лет назад певец признался в том, что действительно стал отцом.