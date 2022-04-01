В Москве пройдет серия спецпоказов к юбилею Тарковского

В московском кинотеатре «Художественный» пройдет серия спецпоказов фильмов Андрея Тарковского, приуроченная к 90-летию со дня рождения режиссера. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинотеатра, мероприятия пройдут с 7 по 20 апреля.

«Программа показов довольно обширная. Зрители увидят такие картины, как «Зеркало», «Солярис», «Сталкер»», — рассказали в пресс-службе. Помимо показов фильмов, зрители смогут посмотреть фотографии Георгия Пинхасова, сделанные им во время съемок «Сталкера». Экспозиция представлена серией снимков французского агентства «Магнум», которое представляет фотохудожника. Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте кинотеатра.

Ранее сообщалось, что в кинотеатре «Художественный» состоится творческий вечер памяти Тарковского. Мероприятие пройдет 4 апреля, а вход будет свободным для всех желающих.