Международный конкурс артистов балета продлил срок приема заявок

Прием заявок на XIV Международный конкурс артистов балета продлен до 8 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Для участия в конкурсе необходимо пройти онлайн-отбор в видеоформате. Конкурсанты разделены на две группы: старшая (до 27 лет) и младшая (до 18 лет). Общий призовой фонд составит более 42 млн рублей, а оценивать артистов будут ведущие деятели мирового балетного искусства.

Результаты отбора будут известны 20 апреля. Участники, прошедшие первый этап, выступят на Международном конкурсе артистов балета с 3 по 11 июня 2022 в Москве на сцене Государственного академического Большого театра России.

XIV Международный конкурс артистов балета посвящен 95-летию народного артиста СССР, хореографа Большого театра России Юрия Григоровича.