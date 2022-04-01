Кэтрин Бигелоу снимет для Netflix фильм по книге автора «Парка Юрского периода»

Режиссер Кэтрин Бигелоу снимет для стриминговой платформы Netflix новый фильм, сообщает Variety.

В основу сценария картины ляжет роман «Аврора» Дэвида Кеппа — сценариста фильмов «Миссия: невыполнима», «Парк Юрского периода», «Человек-паук». Он же займется сценарием новой ленты.

Книга «Аврора» выйдет в издательстве Harper Collins 7 июня.

Как рассказали в Netflix, персонажам фильма придется столкнуться с крахом общественного порядка, связанным с энергетическим кризисом. По сюжету «Авроры», Обри и ее сын-тинейджер пытаются укрыться в бункере, переживая не только мировой, но и семейный коллапс.

Бигелоу — первая женщина, получившая «Оскар» за режиссуру. Награду Американской киноакадемии ей вручили за фильм «Повелитель бури» в 2010 году.

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