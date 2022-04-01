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Виталий Манский закрыл «Артдокфест» после нападения

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Президент Международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» Виталий Манский решил больше не проводить мероприятие в России, передает РИА «Новости».

Об этом продюсер и режиссер документального кино рассказал у себя в социальных сетях. «Артдокфест» в России закрыт», — заявил он.

Открытие «Артдокфеста» в кинотеатре «Октябрь» в Москве 31 марта было сорвано. За 15 минут до начала менеджеры площадки вывели посетителей из кинотеатра по техническим причинам. После этого неизвестные облили Манского красной краской. Режиссер заявил, что знает устроителей нападения, и назвал их маргиналами.

Режиссер добавил, что не будет подавать заявление в полицию.

«Артдокфест» — международный фестиваль авторского документального кино, который с 2007 года проходит в Москве. С 2014 года он также проводится в Санкт-Петербурге и Риге.

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