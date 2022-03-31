Лауреат «Золотой маски» Демуцкий представит сочинение по стихам Бродского в «Зарядье»

Композитор и лауреат премии «Золотая маска» Илья Демуцкий представит 27 апреля в Московском концертном зале «Зарядье» свое сочинение «Из «Писем римскому другу» на стихи Иосифа Бродского. Он впервые выступит с новым произведением в рамках концертного цикла «Музыка нашего времени», сообщает culture.ru.

В рамках программы зрители смогут услышать новые произведения и других композиторов: вокальный цикл «Chanson d'une Etrangere» Ольги Назайкинской и «В тумане утреннем» Екатерины Потиной на стихи Владимира Соловьева. Также на сцене «Зарядья» впервые в России прозвучат «Tocco di Vita» и «Meditation» Ури Бренера, вокальный цикл «Folk Songs» Джейка Хегги, романсы Бена Мура.

В рамках концерта музыканты также исполнят сочинения Жоржа Апергиса, Владимира Дашкевича, Энно Поппе и Олеси Ростовской. Цикл «Музыка нашего времени» состоит их концертов с участием известных российских и зарубежных музыкантов. Автор проекта и пианистка Карина Погосбекова подчеркивает, что основной его целью является популяризация произведений современных композиторов.

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