Актриса Анастасия Балякина попала в ДТП с пятью машинами

Актриса Анастасия Балякина попала в массовое ДТП в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

31 марта в Волоколамском тоннеле столкнулись пять автомобилей.

31-летняя звезда сериала «Бедные родственники» была за рулем Volkswagen Jetta. Она не пострадала. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали после того, как автомобиль врезался в дерево и перевернулся на трассе в Подмосковье. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что одним из пострадавших оказался внук режиссера Никиты Михалкова Петр. «Житель Москвы 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадали водитель машины и двое пассажиров — парень 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения», — рассказал сотрудник полиции.