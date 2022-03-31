Дирижер Лазарев выступит в Петербургской филармонии впервые за 22 года

Народный артист России Александр Лазарев даст концерт 31 марта в цикле Петербургской филармонии, посвященном ее 100-летию, сообщает ТАСС. Дирижер выступит в Большом зале с заслуженным коллективом России — Академическим филармоническим оркестром — после практически 22-летней творческой паузы.

«Новая встреча с одним из крупнейших российских дирижеров Александром Лазаревым — это яркое и долгожданное событие юбилейного сезона. Он выступит в цикле «Филармония от «Сотворения мира», посвященном истории старейшей концертной организации страны, в том числе и дофилармонической, восходящей к началу XIX века», — отметил заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

Под управлением Лазарева прозвучат Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова и Восьмая симфония Александра Глазунова, солистом-пианистом выступит Александр Гиндин.

Ранее на Сахалине начались гастроли Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной.