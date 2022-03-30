В «Метрополитен-опере» поставят «Евгения Онегина» на русском языке

В «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке поставят оперу «Евгений Онегин» на русском языке. На сайте культурного учреждения сообщается, что постановку можно будет увидеть 2, 7, 10 и 14 апреля.

Премьера совместного проекта нью-йоркского театра и Английской национальной оперы состоялась в 2013 году. Главную роль в постановке сыграет баритон Игорь Головатенко, на роль Татьяны пригласили американскую певицу Айлин Перес (сопрано), ранее ее исполняла Анна Нетребко. В образе Ленского выступит польский тенор Петр Бечала.

Ранее стало известно, что на сцене «Новой оперы» впервые в России покажут «Мертвый город».