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С певицы Жасмин хотят взыскать 300 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

На певицу Жасмин (Сара Манахимова) подали иск в суд с требованием выплатить 300 млн рублей — ее отец Лев Манахимов должен был отвечать перед банком за исполнение заемщиком условий по договору. Эта обязанность перешла детям балетмейстера после его смерти — дочери Саре и ее брату Анатолию, пишет StarHit.

«Сумма иска составляет 300 млн рублей. Между банком и заемщиком (некой гражданкой Натальей Бертовой) был заключен кредитный договор. В качестве обеспечения исполнения обязательств, также был составлен договор залога недвижимости. При подготовке иска в суд установлено, что лицо, на которого возложены обязательства отвечать перед банком за исполнение заемщиком условий по договору, умер (Лев Манахимов)», — рассказали в пресс-службе Мещанского районного суда.

Выступивший истцом в этом деле банк требует обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее Манахимову, путем продажи на публичных торгах. Представители Жасмин уже ознакомились с ситуацией, но пока не в курсе всех деталей. Предварительное слушание по делу назначили на 18 апреля.

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