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В Москве 5 апреля откроется выставка с личными вещами режиссера Тарковского

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РИА «Новости»

Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля и Государственный центральный музей кино подготовили выставку, на которой будут представлены личные вещи Андрея Тарковского и его семьи, приуроченную к 90-летию со дня рождения кинорежиссера. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что выставка повествует об истории семьи Тарковских, прослеживает глубинные связи личной истории мастера и его картин. Она откроется 5 апреля.

В первом зале будут представлены детские фотографии Тарковского, его книги и игрушки, личные вещи родителей и бабушки режиссера. Посетители также увидят телескоп Тарковского, режиссер с детства увлекался астрономией.

Второй зал будет посвящен творчеству режиссера. В экспозицию войдут плакаты, эскизы костюмов и декораций к фильмам, над которыми он работал, а также фотографии со съемок.

Ранее сообщалось, что сценарий фильма «Солярис» режиссера Андрея Тарковского будет продан за 4,5 млн руб. Экземпляр киносценария «Соляриса» с рукописными правками и отметками станет главным лотом. Он состоит из 90 листов и оформлен в картонную обложку с надписью «Эталон».

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