«Бэтмен» обошел «Бэтмена против Супермена» в прокате

Новый «Бэтмен» Мэтта Ривза обошел в американском прокате фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Зака Снайдера, сообщает Comic Book.

Фильм с Робертом Патинсоном в главной роли собрал в США за три недели проката около $332 млн, а сборы его предшественника составили $330 млн.

В мировом прокате «Бэтмен против Супермена» пока лидирует: у него $873 млн по сравнению с $670 млн у «Бэтмена», что объясняется провальными сборами последнего в Китае.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. показала удаленную сцену из нового «Бэтмена». В эпизоде показана встреча героя комикса с его заключенным в Аркхэме антагонистом Джокером, в которой Бэтмен пытается понять мышление другого суперзлодея — Загадочника.