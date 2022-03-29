Фильм «Красная шапочка» выйдет в прокат весной

Фильм «Красная Шапочка» с Алексеем Серебряковым, Таисией Калининой и Юрием Чурсиным выйдет в российский прокат весной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Эта картина — приквел знаменитой сказки Шарля Перро, в нем, по словам авторов, главная героиня открывает тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления.

По сюжету Красная Шапочка раскроет тайну исчезновения отца, обретет предназначение и спасет свой город от волков. Режиссеры проекта — Александр Баршак и Артем Аксененко, автор идеи и генеральный продюсер картины — Лина Арифулина. «Мы переосмыслили сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок. Наш зритель сейчас абсолютно другой, он смотрит по-другому, воспринимает все сквозь призму игры, динамики, и поэтому для нас было очень важно совместить эти условия, сохранив при этом устои сказки, смыслы, важность понимания и вечность», — говорит Арифулина.

Доходы от проката отправят в благотворительный фонд «Новый Дом», который помогает детям-сиротам. Саундтреком фильма стала песня «Волки» в исполнении Левы и Шуры Би-2.

Ранее сообщалось, что премьера фильма «Ампир V» по книге Пелевина снова переносится.