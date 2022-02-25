Депутат Майданов заявил, что Россия «не держится» за Евровидение

Депутат комитета по культуре Государственной думы, заслуженный артист России Денис Майданов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал запрет на участие России в музыкальном конкурсе «Евровидение». По его словам, россияне не следят за конкурсом из-за «морально-нравственного» контента.

«Евровидение — это то, куда мы уже не очень хотим ездить. Я не могу, конечно, за всех артистов ручаться, но, по-моему, наши зрители из года в год этот цирк уже сами давно не смотрят, и им нравится не особо контент всего того, что происходит там внутри. И не только музыкальный, я имею в виду и все-таки морально-нравственный контент. Доживем до этого. Евровидение - не то, за что мы держимся. Мы будем, наверное, даже с удовольствием наблюдать, как они будут там без нас. Им без нас лучше или нам без них в этом конкурсе лучше? Я уверен, что не все представители шоу-бизнеса или культуры меня поддержат, но как человек, желающий добра своей стране, я считаю, что это даже хорошо», — сказал он.

Майданов добавил, что в России планируют создать свою альтернативу музыкальному конкурсу.

«Создадим, мы уже думали на эту тему. Евразиявидение и так далее. Мы дойдем до этого», — заключил депутат.

Ранее организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в 2022 году. Запрет коснется любой российской группы или исполнителя. В телекомпании — организаторе конкурса призвали Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из числа участников «Евровидения» из-за проведения специальной военной операции на Украине.