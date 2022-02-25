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Иосиф Райхельгауз назвал причину увольнения Башарова из ШСП

Райхельгауз — о снятии Башарова со спектакля ШСП: запой жуткий

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в беседе с News.ru рассказал о причинах увольнения из ШСП артиста Марата Башарова.

Народный артист России говорит, что причиной стал запой артиста, из-за которого едва не сорвались гастроли коллектива на Кипре. «Он нарушил трудовое законодательство — не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре: фестиваль русского театра. А у него запой жуткий. И я его уволил с работы», — объяснил Райхельгауз.

Руководству ШСП пришлось экстренно искать замену Башарову и отменять спектакли. Башарова заменили актером Вадимом Колгановым, которого Райхельгауз называет своим любимым учеником. «Очень выручил в этой ситуации, отменив все свои планы и прилетев к нам», — сказал о Колганове он.

Об увольнении Башарова стало известно 25 февраля.

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