Бритни Спирс хочет покинуть родину ради здоровья

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что может покинуть родину.

Она поделилась с подписчиками мыслями о том, что жизнь слишком коротка. «Делайте глупости, потрясите своими прелестями. Потейте так, будто завтрашнего дня не существует», — написала Бритни, показавшая свое очередное спортивное упражнение «Очень скоро, может быть, мне придется уехать из Америки. Йо, это для моего психического здоровья, я не вру», — уточнила она.

Бритни дважды публиковала и стирала эту публикацию.

В 2021 году Бритни Спирс освободилась из-под опеки своего отца, продолжавшейся 13 лет. Известно, что отец контролировал ее финансы, передвижения и личную жизнь вплоть до принятия контрацептивов.

После снятия опеки Спирс намекала на то, что другие члены семьи не оказывали ей настоящей поддержки.

Ранее Бритни Спирс обвинила своих бывших менеджеров в попытке убийства.