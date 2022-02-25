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Сталкер пробрался в дом Гарри Стайлса

Одержимый Гарри Стайлсом бездомный устроил погром в доме певца

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Kristin Callahan/Global Look Press

Сталкер пробрался в дом певца Гарри Стайлса и устроил в нем погром, сообщает Daily Mail.

В 2019 году Гарри помог бездомному Пабло Таразаге-Ореро, дав ему денег на еду и жилье. После этого бездомный стал одержим артистом: он преследовал его в социальных сетях и не только, пытался схватить во время пробежки. Стайлс добился запрета на приближение к нему через суд.

Недавно 28-летний Таразага-Ореро пробрался в дом звезды, напал на его домработницу и уничтожил дорогую вазу. Сейчас он находится в полиции, ему будет выдвинуто обвинение в нарушении судебного запрета.

Ранее певица и актриса Уиллоу Смит, дочь актера Уилла Смита, заявила, что неизвестный преследовал ее через интернет, а затем стал реальным «сталкером».

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