Умерла звезда «Военно-полевого госпиталя» Салли Келлерман

Актриса Салли Келлерман скончалась на 85-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на сына звезды Джека Крейна.

Актриса скончалась 24 февраля в хосписе в Лос-Анджелесе, куда она попала после пяти лет борьбы с деменцией. В последние пару лет ее состояние ухудшалось.

Келлерман наиболее известна по роли Маргарет «Горячие губки» Халиган в фильме Роберта Олтмена «Военно-полевой госпиталь» (1970) — за нее она получила номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана.

Осенью 2014 года Келлерман стала сниматься в мыльной опере «Молодые и дерзкие», за которую в 2015 году получила номинацию на дневную телепремию «Эмми».

Актриса была замужем дважды. С 1970 по 1972 год — за режиссером сериала «Старски и Хатч» Риком Эдельштейном. В 1976 году со вторым супругом, продюсером Джонатаном Д. Крейном («Без лица), удочерила свою племянницу, мать которой уехала во Францию, а отец умер. Также они усыновили близнецов Джека и Ханну.