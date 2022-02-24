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Актера Невзорова похоронили недалеко от могил Успенского и Руслановой

Борис Невзоров похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Народного артиста Росии Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости».

Невзорова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища. Его могила находится недалеко от могил актера Бориса Клюева, писателя Эдуарда Успенского и актрисы Нины Руслановой.

На прощание с Невзоровым и отпевание артиста пришли Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Александр Клюквин и другие.

Российский актер Борис Невзоров умер 19 февраля 2022 года на 73-м году жизни после того, как в течение недели находился на аппарате искусственной вентиляции легких. На счету артиста более ста ролей в кино и сериалах, среди наиболее известных — Иван Рябов в историческом фильме «Россия молодая», Федотов в социальной драме «Дурак», директор школы Борис Иванович в молодежном телеромане «Простые истины» и следователь Константин Ольшанский в детективном сериале «Каменская».

У Невзорова осталась 47-летняя гражданская супруга Елена с маленькой дочерью Настей.

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