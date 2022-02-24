Бузова развеяла слухи о своей беременности

Певица Ольга Бузова объяснила в Instagram-stories, что поправилась в декабре из-за гормональных уколов: у телеведущей были проблемы с рукой.

«Мне две недели кололи гормон (когда были проблемы с рукой). Из-за этого очень поправилась в декабре, когда лежала в больнице», — заявила Бузова.

Недавно в сети появились слухи о том, что певица может быть беременна. Поводом для таких размышлений стало видео PR-директора Бузовой, на котором видно, что у телеведущей округлился живот. Фанаты Бузовой заметили, что обычно она отличается спортивным телосложением, и предположили возможную беременность телеведущей.

Ранее Бузова рассказала о свидании своей мечты.