Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Кремле рассказали, как будут определяться сроки спецоперации России 15:15
На Украине возбудили уголовное дело из-за специальной военной операции России 15:08
В Госдуме рассчитывают на избавление Украины от неонацистов 15:07
Экс-депутата отправили в СИЗО за убийство бывшей жены 15:06
Актера Невзорова похоронили недалеко от могил Успенского и Руслановой 15:04
ФСБ: украинские пограничники покинули места дислокации на границе с Россией 15:03
Эксперт по даркнету Бахтадзе-Карнаухов: сайт Минобороны Украины перешел... 15:03
Принц Гарри подал в суд на британское СМИ 15:02
Siri сменит голос в новой версии iOS 15:01
Губернатор Брянской области заявил, что на границе с Украиной произошла стрельба 15:01

Бузова развеяла слухи о своей беременности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
X Factor Belarus/YouTube

Певица Ольга Бузова объяснила в Instagram-stories, что поправилась в декабре из-за гормональных уколов: у телеведущей были проблемы с рукой.

«Мне две недели кололи гормон (когда были проблемы с рукой). Из-за этого очень поправилась в декабре, когда лежала в больнице», — заявила Бузова.

Недавно в сети появились слухи о том, что певица может быть беременна. Поводом для таких размышлений стало видео PR-директора Бузовой, на котором видно, что у телеведущей округлился живот. Фанаты Бузовой заметили, что обычно она отличается спортивным телосложением, и предположили возможную беременность телеведущей.

Ранее Бузова рассказала о свидании своей мечты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть