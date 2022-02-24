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В Москве прощаются с Борисом Невзоровым

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На Троекуровском кладбище в Москве 24 февраля проходит прощание с актером Борисом Невзоровым, пишет «СтарХит».

После артист будет похоронен здесь же. В Малом театре прощание было устроить невозможно, потому что артист умер от коронавируса.

Российский актер Борис Невзоров умер 19 февраля 2022 года на 73-м году жизни после того, как в течение недели находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Его смерть подтвердили в Малом театре, где он прослужил более 15 лет. На счету артиста также более ста ролей в кино и сериалах, среди наиболее известных — Иван Рябов в историческом фильме «Россия молодая», Федотов в социальной драме «Дурак», директор школы Борис Иванович в молодежном телеромане «Простые истины» и следователь Константин Ольшанский в детективном сериале «Каменская».

У Невзорова осталась 47-летняя гражданская супруга Елена с маленькой дочерью Настей.

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