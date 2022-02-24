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Дженнифер Лоуренс родила первенца

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Кадр из видео/The Late Show with Stephen Colbert/Youtube

Американская актриса Дженнифер Лоуренс недавно родила своего первого ребенка. Об этом пишет TMZ.

«Она родила в округе Лос-Анджелес, но мы еще не знаем ни пола ребенка, ни точной даты рождения... Мы неоднократно звонили представителю Дженнифер, но она не ответила», — сообщило издание.

Отец ребенка — муж Лоуренс, арт-дилер Кук Марони. Они поженились осенью 2019 года. В сентябре прошлого года стало известно, что супруги ожидают первенца.

Ранее Лоуренс на шоу Стивена Колберта The Late Show заговорила о трех годах паузы, которые брала в своей карьере. Она ответила на вопрос ведущего о том, чем занималась все это время. «Я просто бесконечно занималась сексом», — заявила обычно скрытная беременная звезда.

Затем ведущий спросил, чем бы Дженнифер Лоуренс занималась, если бы ей пришлось бросить шоу-бизнес. «Думаю, я стала бы отличной домохозяйкой. Правда. Я устраиваю бардак, но прекрасно его убираю. Я воюю с бардаком», — посмеялась она.

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