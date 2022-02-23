В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер

На сайте рок-группы Procol Harum появилось сообщение о смерти автора и исполнителя песен Гэри Брукера. Музыкант скончался в Великобритании на 77 году жизни.

«С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии», — говорится в сообщении.

Добавляется, что артист проходил лечение от рака, но скончался мирно дома.

Гэри Брукер родился в Великобритании в 1945 году, его музыкальная карьера стартовала в 60-х годах. Он являлся основателем групп Paramaounts и Procol Harum, а также писал песни для Rhythm Kings. Наиболее известными песнями Procol Harum считают A Whiter Shade of Pale, Something Following Me и Wish Me Well.

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