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В Сети появились постеры новой части «Фантастических тварей»

Мадс Миккельсен, Эзра Миллер и Александр Кузнецов появились на постерах «Фантастических тварей»

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Warner Bros.

Датский актер Мадс Миккельсен, американский музыкант Эзра Миллер и российский актер Александр Кузнецов появились на постерах новой части «Фантастических тварей», сообщается в Twitter.

Кроме того, в новой части, получившей название «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», на постерах появились также Джуд Лоу, Эдди Редмэйн и Кэтрин Уотерстон.

Премьера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», приквела киносаги о Гарри Поттере, состоится в апреле 2022 года.

Ранее стало известно, что российский актер Александр Кузнецов принял участие в съемках третьей части картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

Отмечается, что Кузнецов исполнит ключевую роль — персонажа по имени Хельмут. Возможно, речь идет о Хельмуте Вайсе — волшебнике, одном из первых мракоборцев Магического Конгресса управления по Северной Америке.

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