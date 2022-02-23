В Сети появились постеры новой части «Фантастических тварей»

Датский актер Мадс Миккельсен, американский музыкант Эзра Миллер и российский актер Александр Кузнецов появились на постерах новой части «Фантастических тварей», сообщается в Twitter.

Кроме того, в новой части, получившей название «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», на постерах появились также Джуд Лоу, Эдди Редмэйн и Кэтрин Уотерстон.

Премьера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», приквела киносаги о Гарри Поттере, состоится в апреле 2022 года.

Ранее стало известно, что российский актер Александр Кузнецов принял участие в съемках третьей части картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

Отмечается, что Кузнецов исполнит ключевую роль — персонажа по имени Хельмут. Возможно, речь идет о Хельмуте Вайсе — волшебнике, одном из первых мракоборцев Магического Конгресса управления по Северной Америке.