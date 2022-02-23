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Умер вокалист Screaming Trees Марк Ланеган

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Global Look Press

На 57-м году жизни скончался вокалист группы Screaming Trees, музыкант Марк Ланеган, сообщается в его Twitter.

Причины смерти не уточняются.

Группа Screaming Trees являлась одним из пионером жанра «гранж» и — наравне с Alice In Chains, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam и другими группами — популяризировала жанр в начале 1990-х годов. Известна его дружба с Куртом Кобейном, жена которого, Кортни Лав, впоследствии помогла музыканту вылечиться от наркотической зависимости. Об этом рассказывает журнал Rolling Stone.

После распада Screaming Trees в 2000 году Ланеган некоторое время работал с The Queens of the Stone Age, а также выпускал сольные проекты и сотрудничал с различными музыкантами. Выпускал сборники стихов и мемуары.

В 2020 году он переболел коронавирусом и находился несколько недель в реанимационном отделении. О своем опыте Ланеган упомянул в книге «Дьявол в коме» (Devil in a Coma).

Коллеги и поклонники выражают соболезнования семье Ланегана. Свои слова скорби опубликовали, в частности, барабанщик Screaming Trees Марк Пикерел, басист Joy Division и New Order Питер Хук, валийский музыкант и бывший участник The Velvet Underground Джон Кэйл.

Ранее стало известно о кончине советского и украинского режиссера Николая Литуса.

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