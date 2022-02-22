В Театре российской армии не знают, когда труппе представят Кустурицу

Директор Театра российской армии Иван Чурсин заявил «Газете.Ru», что пока не может комментировать назначение Эмира Кустурицы на пост главного режиссера учреждения. Он также отметил, что на данный момент нет точной даты представления сербского постановщика труппе и подписания с ним контракта.

«Нам еще его никто не представлял. Когда будет представление, контракт, сбор труппы и коллектива, мы сможем дать какой-то комментарий. То, что написано в интернете от Министерства обороны, — только это пока и можно комментировать. Мы обязательно пригласим всех на представление режиссера труппе. Точной даты [представления труппе, подписания контракта] пока нет», — сказал он.

21 февраля стало известно, что Кустурица принял предложение главы Минобороны Сергея Шойгу о вступлении в должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.