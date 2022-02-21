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Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

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Фото предоставлены организаторами фестиваля

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального академического театра российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны РФ Россияну Марковскую.

21 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с Кустурицей, во время которой сделал кинорежиссеру такое предложение.

«В ходе беседы глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — сказала Марковская.

Кустурица в свою очередь принял предложение Шойгу и поблагодарил министра, заявив, что это — большая честь для него. Режиссер выразил надежду на успешность своей деятельности на новом месте и подчеркнул желание сохранить классические ценности при постановке спектаклей.

«Сцена театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других», — отметил Кустурица.

Ранее Эмир Кустурица сравнил труд создателей главного храма Вооруженных сил РФ с творчеством Леонардо да Винчи.

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