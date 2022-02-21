МакSим пожаловалась на предательство близких в период болезни

Певица МакSим в интервью «Пятому каналу» рассказала о предательстве близких людей, на которое они пошли, пока артистка была в коме летом 2021 года.

По словам МакSим, они начали передел ее имущества, не дожидаясь итога болезни. «Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла», — поделилась она.

После реабилитации ей пришлось отказаться от контактов с многими людьми. «Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — говорит певица.

Кроме того, МакSим пожаловалась на проблемы с голосом и легкими после перенесенного коронавируса. «Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя», — уточнила МакSим. При этом она подчеркнула, что самую большую проблему составляют именно изменения в голосе.