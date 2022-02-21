Друзья собирают деньги для жены и грудного ребенка актера Николаева

Знакомые семьи Валерия Николаева рассказали, что после ареста и попадания в психиатрическую лечебницу его супруга, спортсменка Эльмира Земскова, и восьмимесячный сын нуждаются в помощи.

По словам коллеги Николаева, артист недавно купил подержанную машину в кредит, однако ездил на ней без прав, которых был лишен ранее. «За рулем этой машины без прав его и поймали. Эльмира осталась одна с грудным ребенком – без помощи. Пишут, что у них шикарный дом в Подмосковье – это не так, они живут в обычной квартире в Москве. Поэтому и решили собрать помощь Эльмире», — цитирует коллегу kp.ru.

Продюсер и другие коллеги артиста в закрытой группе в Facebook собирают деньги на карту Эльмиры Земсковой.

Валерий Николаев попал в изолятор 11 февраля после того, как сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения. Звезда сериала «День рождения Буржуя» Валерий Николаев был госпитализирован из спецприемника с биполярным расстройством.

Ранее актриса Татьяна Васильева на программе «Звезды сошлись» предложила навсегда лишить актера Валерия Николаева водительских прав, потому что он «сильно пьющий».