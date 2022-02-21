Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Пентагоне заявили, что нападение на Украину «может произойти»... 16:58
В Госдуме заявили, что запрет на утилизацию бытовой техники в мусорные баки... 16:57
Китай открестился от ракеты, падающей на Луну 16:57
Экс-глава РУСАДА: Валиева оказалась эмоционально неготовой к такому развитию ситуации 16:56
В США разработали новую систему предупреждения столкновения спутников 16:54
Житель Донецка рассказал, что из-за перебоев с водоснабжением пришлось набрать ванну 16:54
В ФСБ рассказали об уничтожении украинских БМП в Ростовской области 16:52
В районе аэропорта Донецка произошли взрывы 16:52
Ганус отреагировал на слова американской спортсменки о допинге у россиянок 16:47
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик Донбасса 16:41

Друзья собирают деньги для жены и грудного ребенка актера Николаева

Арестованный актер Николаев оставил «без помощи» жену и грудного ребенка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Знакомые семьи Валерия Николаева рассказали, что после ареста и попадания в психиатрическую лечебницу его супруга, спортсменка Эльмира Земскова, и восьмимесячный сын нуждаются в помощи.

По словам коллеги Николаева, артист недавно купил подержанную машину в кредит, однако ездил на ней без прав, которых был лишен ранее. «За рулем этой машины без прав его и поймали. Эльмира осталась одна с грудным ребенком – без помощи. Пишут, что у них шикарный дом в Подмосковье – это не так, они живут в обычной квартире в Москве. Поэтому и решили собрать помощь Эльмире», — цитирует коллегу kp.ru.

Продюсер и другие коллеги артиста в закрытой группе в Facebook собирают деньги на карту Эльмиры Земсковой.

Валерий Николаев попал в изолятор 11 февраля после того, как сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения. Звезда сериала «День рождения Буржуя» Валерий Николаев был госпитализирован из спецприемника с биполярным расстройством.

Ранее актриса Татьяна Васильева на программе «Звезды сошлись» предложила навсегда лишить актера Валерия Николаева водительских прав, потому что он «сильно пьющий».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть