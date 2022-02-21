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Экс-невеста нового друга Волочковой предложила ей выплатить долги мужчины

Бывшая возлюбленная — о новом спутнике Волочковой: этот Буратино

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volochkova_art/Instagram

Девушка по имени Дарья представилась бывшей невестой нового спутника балерины Анастасии Волочковой и пришла в Instagram артистки, чтобы рассказать о нем.

По словам Дарьи, Дмитрий не является успешным предпринимателем и «пиарится» на отношениях со звездой. «Этот Буратино сам мне вчера набрал, сказал, что пиарится, и мне предложил. Еще за неделю до 14 февраля он признавался мне в любви. И знаете, я верила. Верила в него как в мужчину, несмотря на регулярные займы денег, кредит за телефон, который я до сих пор плачу. Кстати, Анастасия, не хотите закрыть долги?» — цитирует комментарий девушки «Пятый канал».

Дарья добавила, что Дмитрий и ранее выбирал себе «статусных» девушек. «Я не верила их жалобам на чудовищные вещи, так как любила. Мы даже чуть не расписались и детей не родили. Слава богу, хватило мозгов подождать и посмотреть», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что Волочкова с новым предполагаемым бойфрендом по имени Дмитрий отправилась в мужской монастырь в Калужской области.

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