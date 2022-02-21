Задержан подозреваемый в нападении на композитора Колкера

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Им оказался 46-летний Иван Х. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство — установлено, что мужчина целился в жизненно важные органы.

Перед нападением Иван Х. караулил 88-летнего композитора в продуктовом магазине и следовал за ним до лифта в его доме.

Следствие считает, что Иван собирался убить композитора в кабине лифта. Он начал душить композитора и не менее одного раза ударил его ножом — удар пришелся в правую руку. Крики услышали соседи, которые увидели следы крови и позвонили в полицию. От госпитализации композитор отказался.

Известно, что Иван ранее не был судим. Мотивы его нападения выясняются.

Александр Наумович Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор более ста песен, в том числе «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Качает, качает…», «Стоят девчонки», «Опять плывут куда-то корабли», «Весенний Ленинград», «Красивые слова», «Ночной трамвай», «Рябина», «Танцуем пока танцуется» и других. Автор музыки к нескольким кинофильмам.

Ранее стали известны другие подробности нападения на композитора.