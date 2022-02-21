Джордж Мартин выпустит серию комиксов Marvel про загадочный вирус

Marvel выпустит серию комиксов по антологии американского писателя Джорджа Мартина «Дикие карты». Первый выпуск выйдет уже 1 июня. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Вместе с Мартином над комиксами по «Диким картам» будут работать сценарист «Доктора Кто» Пол Корнелл и художник Майкл Хоторн.

«Мои поклонники, вероятно, в курсе, что Wild Cards World занимает особое место в моем сердце. Поэтому иметь честь объявить, что такой титан индустрии, как Marvel, собирается создать повествование с самого начала в виде комикса, приносит мне бесконечную радость», — сказал Мартин.

Сборник «Дикие карты», начатый в 1987 году, состоит более чем из 50 произведений. Серия описывает альтернативную историю после Второй мировой войны, когда Земля стала домом для сверхлюдей, победивших загадочный вирус.

Ранее Джордж Мартин уточнил, что видел первый «сырой эпизод» приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Писатель похвалил шоураннеров за проделанную работу и положительно оценил каст сериала. По его словам, как и в «Игре престолов», там не будет задействовано много известных актеров, но они определенно понравятся зрителю.