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Фанаты требуют, чтобы Кайли Дженнер бросила Тревиса Скотта

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Danny Moloshok/Reuters

Поклонники Кайли Дженнер требуют, чтобы она бросила Трэвиса Скотта из-за «тусовок всю ночь» всего через несколько дней после того, как она родила сына Вольфа. Об этом пишет The Sun.

Рэпер подвергся критике после того, как его заметили до раннего утра с друзьями и двойником Ким Кардашьян после Суперкубка. Поклонники раскритиковали рэпера за «неуважение» к Кайли.

Многие отправились на Reddit , чтобы поделиться своим мнением по этому поводу.

«Это определенно говорит о том, что я люблю и ценю своего нового сына и уважаю женщину, которая его родила», — саркастически написал один из пользователей.

Другой задался вопросом, «какого *** » Кайли нашла в нем. «У них у всех абсолютно ХУДШИЙ вкус в мужчинах, ужасный», — написал он, возможно, имея в виду дочерей Крис Дженнер, известных также как «семейство Кардашьян».

2 февраля стало известно, что рэпер Трэвис Скотт и его девушка Кайли Дженнер снова стали родителями. У них также есть трехлетняя дочь Сторми Уэбстер, которая родилась 1 февраля 2018 года.

Информация о беременности Кайли появилась в августе, осенью звезда подтвердила слухи трогательным и эмоциональным постом в соцсетях. Вторая беременность была гораздо менее скрытной, чем первая. Дженнер стала чаще выходить из дома и не боялась выставлять напоказ свой животик на публике.

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