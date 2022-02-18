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Канье Уэст выпустит новый альбом только на своей стриминговой платформе

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Michael Wyke/AP

Американский рэпер Канье Уэст объявил о том, что его новый альбом Donda 2 выйдет только на его стриминговой платформе Stem Player, и не будет выходить на Apple Music, Spotify и Youtube Music. Об этом сообщает журнал Pitchfork.

По его словам, это решение — ответ музыкальной индустрии на негативное влияние на них стриминговых платформ, от которых зависят исполнители.

«Сегодня художники получают всего 12% денег, которые зарабатывает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой гнетущей системы. Пришло время взять под свой контроль и построить свой собственный мир», — обосновал свое решение музыкант.

Премьера релиза Donda 2 состоится 22 февраля 2022 года. Об этом Уэст рассказал в Instagram, расположив дату релиза на фоне охваченной огнем модели дома в Чикаго, где он вырос.

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