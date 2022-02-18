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Адвокат Моргенштерна подтвердил наложение ограничений на автопарк рэпера

Моргенштерн выплатил штрафы после ареста автопарка

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morgen_shtern/Instagram

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна в беседе с РИА «Новости» подтвердил, что приставы «наложили ограничения» на имущество артиста.

Это произошло из-за неуплаты штрафов ГИБДД, однако, по словам юриста, штрафы уже уплачены.

Ранее стало известно, что 17 февраля судебные приставы наложили ограничения на спорткары MCLAREN 600 LT и Porsche 911 и несколько других машин Моргенштерна. Арест на имущество был наложен через 2 дня после возбуждения исполнительного производства. Сумма штрафов составила 9 тыс. руб.

Известно, что оранжевый Porsche 911 Turbo S ранее принадлежал известному блогеру, который переделал его под себя. СМИ сообщали, что Моргенштерн выкупил ее за 20 млн руб. Голубой McLaren 600 LT обошлась рэперу не менее чем в 17 млн руб. Некоторое время назад Моргенштерн в интервью заявлял, что в случае крайней необходимости может продать автопарк.

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