Расторгуев объяснил, почему редко слушает песни «Любэ»

Народный артист России Николай Расторгуев во время творческой встречи рассказал о новом сборнике «Свое» и том, почему он не пересматривает записи своих выступлений.

По словам Расторгуева, он давно хотел создать сборник лирических песен «Любэ». «Издать пластинку, где нет ни одного традиционного хита «Любэ». Без традиционных – «Комбат», «Атас», «Опера», «Не валяй дурака, Америка», «Давай за». Без забойных хитов. Я выбрал то, что мне близко, – к лирике отношусь трепетно, и хотел издать такую компиляцию. Наверное, пришло время. С возрастом мы становимся сентиментальнее», — цитирует артиста РЕН ТВ.

Расторгуев также объяснил, почему редко слушает записи «Любэ» и пересматривает концерты. «Это нормально для обычного человека — непривычно видеть себя со стороны и часто неприятно смотреть на прыжки, ужимки. Немножко не по себе, испытываешь испанский стыд», — поделился он.

21 февраля Николаю Расторгуеву исполнится 65 лет.

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