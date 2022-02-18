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Ургант пошутил о резонансной школьной задаче об остывании трупа

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[ТТ] Типичный Тобольск!/VK

Телеведущий Иван Ургант во время своей передачи «Вечерний Ургант» посмеялся над задачей, которую учитель одной из школ Тобольска задал ученикам.

В условиях задачи было прописано, что в 20 часов вечера был обнаружен труп человека, которого убили. Тело отдает тепло со скоростью 1,5 градуса в час. Предлагалось рассчитать, на какое время у подозреваемого должно быть алиби. Соведущий Урганта Митя Хрусталев возмутился, что не смог бы решить пример без указания свидетелей и понятых. «Как будто бы они не знают! Я напомню – это знаменитая 236 школа имени Дукалиса», – пошутил шоумен. «Как дети будут учиться жизни? Когда ты решаешь математические задачи, то сразу понимаешь, как жить. Например: отец взял микрозайм под 140 процентов годовых и перестал отдавать через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях: «Верни долг, мразь!». Это же жизненная ситуация», — продолжил Ургант.

Задача вызвала резонанс в СМИ. Директор школы отметила, что урок был проведен для профориентации учеников, развития научной, математической и функциональной грамотности. Восьмиклассникам понравилась криминальная задача и они сумели рассчитать время смерти героя.

Ранее Ургант пошутил о переносе «войны» с Украиной.

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