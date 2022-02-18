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Опубликованы требования к участникам и зрителям церемонии вручения «Оскара»

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Matt Sayles/Invision/AP

Зрители и участники церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскар») будут обязаны предъявить ПЦР-тесты или быть привиты от коронавируса, сообщает газета The New York Times.

В целом, правила посещения церемонии вручения будут следовать требованиям, выдвинутым департаментом здравоохранения штата Калифорния. В этом регионе Соединенных Штатов правительство приняло решение агрессивно бороться с дезинформацией и продвигать вакцинацию, а также увеличить накопление медикаментов.

Ранее стало известно, что одного из лауреатов премии «Оскар» впервые выберут зрители.

Предлагать Академии лучший фильм можно, не опираясь на шорт-лист номинантов премии. Самой популярной ленте не дадут статуэтку, но объявят ее лучшей, по мнению зрителей, во время мероприятия. Делать посты в Twitter с хештегом можно не более 20 раз в сутки. Кроме того, можно делиться любимыми сценами из кино под хештегом #OscarsCheerMoment. Наиболее популярные эпизоды покажут во время церемонии.

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